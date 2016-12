Une huître sur trois est "artificielle"... les ostréiculteurs traditionnels montent au créneau

Les éleveurs considèrent de leur côté que le consommateur "doit avoir le choix entre une huître issue du milieu naturel ou une huître stérile issue de laboratoire", peut-on lire sur leur site. Plus grosses, "elles ventilent plus et accumulent donc plus de polluants" dont on ne connaît les effets sur la santé, prévient par exemple Jean-Charles Massabuau, chercheur au CNRS, auprès du Parisien.





Enfin, et c'est le principal grief des éleveurs, les conséquences sur la bio-diversité et accessoirement leurs exploitations. Car si les mâles - qui donnent naissance aux triploïdes - se propagent dans l'environnement, ils peuvent entraîner une stérilisation massive dans les exploitations voisines. Nées dans des bassins à terre, les huîtres mutantes y sont nourries avant d’être, en effet, immergées dans le milieu naturel. Or, "la stérilisation du cheptel, la perte de ses défenses immunitaires à cause des antibiotiques, sa dégénérescence, sont des perspectives peu réjouissantes qui entraîneront la disparition de l’huître traditionnelle et la dépendance des ostréiculteurs vis-à-vis des écloseurs", martèle l'association.