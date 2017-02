Vacances au ski : pneus neige, chaînes, "chaussettes"... vos obligations pour rouler en toute sécurité

SÉCURITÉ - Les vacances d'hiver sont là. Elles ont débuté le 4 février pour la zone C, le 11 pour la B et commencent le 18 février pour la zone A. Si vous partez au ski, sachez que dès que le thermomètre passe sous les 7 degrés, chausser des pneus hiver apporte un réel plus en matière de sécurité routière. Mais que dit exactement la loi ? Pneus neige, chaînes et même pneus cloutés, Me le Dall, spécialiste du droit automobile, fait le tour de la question.