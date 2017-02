Assurances au ski : carte neige, Visa, Mastercard... nos conseils pour être bien couvert pour pas cher

► Vérifiez les plafonds et exclusions de garanties incluses dans votre carte

Multiplier les assurances peut être pertinent car le niveau de garantie de votre carte bancaire n'est pas forcément le même que celui des assurances proposées par les voyagistes. "Et c'est toute la difficulté pour le consommateur qui doit donc vérifier en amont les plafonds et les exclusions des garanties déjà incluses dans la plupart des cartes", affirme Charles Le Corroller, juriste à l' Institut de la consommation (INC).





Pour traquer les doublons, rendez-vous sur le portail internet de votre banque – souvent dans l'onglet "assurance". Vérifiez bien le plafond de remboursement des frais médicaux et de rapatriement sanitaire. Il est souvent de 11.000 euros pour une carte de base. Ce qui peut être insuffisant pour couvrir les frais dans certains pays, comme les Etats-Unis où la journée d'hospitalisation peut atteindre 8000 euros. Cependant, pour les cartes haut de gamme (Visa premier, Mastercard Gold) les plafonds sont au moins dix fois plus élevés (que ceux des cartes de base) et donc confortables.