Vacances : PV, fourrière... attention à ne pas laisser votre voiture garée trop longtemps au même endroit

Le passage à sept jours s’avère bien évidemment plus cohérent avec les objectifs affichés par la Mairie de Paris qui souhaite nous inciter à délaisser la voiture au profit de mode de transport plus écologiques. Mais cette mise à niveau ne résoudra pas le problème de l’automobiliste qui part en vacances plus de sept jours. On le rassurera en lui précisant qu’un seul avis de contravention devrait lui être dressé pour stationnement abusif. Il risque toutefois la mise en fourrière du véhicule. Outre la mauvaise surprise au retour des vacances, c’est surtout une addition salée pour l’automobiliste (6,19 euros de frais de garde journaliers outre le forfait d’enlèvement à 116,81 euros et l’amende bien entendu).





A noter : à Paris, les tarifs de fourrière applicables à une voiture particulière sont de 150 euros pour l’enlèvement et 29 euros pour la garde journalière. Pour les communes de plus de 400.000 habitants (Marseille et Lyon) les frais d’enlèvement s’élèveront à 126 euros et 10 euros pour les frais de garde journaliers.