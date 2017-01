"Ventes privées" en cours VS soldes du 11 janvier : quelles différences ?

Depuis mars 2015 et la disparition du système des soldes dit "flottants" (soldes supplémentaires à des périodes précises et limitées dans le temps), les commerçants sont libres de placarder des réductions promotionnelles et autres "déstockages" toute l'année.





La loi encadre toutefois ces opérations pour éviter les pratiques commerciales trompeuses et autres "allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant notamment sur le caractère promotionnel du prix et la disponibilité du produit", précise Bercy.