VIDÉO - Carte d'identité, passeport : êtes-vous en règle pour des vacances d'hiver à l'étranger ?

Si vous faites partie des 18% de Français qui prévoient de partir en vacances en février (selon une enquête Mondial Assistance/OpinionWay diffusée ce mercredi et relayée par France Bleu), ces conseils pourraient vous intéresser. En particulier si vous comptez passer l'hiver au soleil.





Dans ce cas, c'est le moment de vérifier si vos cartes d'identité ou passeports sont encore valides. Et de les demander au plus vite dans le cas contraire. Rappel des documents exigés pour passer les frontières et de la marche à suivre pour les demander.