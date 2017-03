VIDÉO - Comment accéder au crédit quand on est en CDD ?

Depuis 10 mois, Sarah cherche en vain à obtenir un prêt afin de financer un logement pour elle et ses deux enfants. Employée en contrat à durée déterminée (CDD) à l’hôpital, elle se heurte immanquablement au refus des banques. "On ne comprend pas vraiment pourquoi puisqu’on travaille comme n’importe quelle autre personne. Et pourtant, on a l’impression de ne pas avoir la même valeur auprès des partenaires financiers quand on a besoin d’eux pour construire sa vie", se désole la jeune femme face aux caméras de TF1.





Une situation à laquelle une partie toujours plus importante de la population risque d'être confrontée, alors que la part des CDD dans les embauches ne cesse de croître. Cette proportion qui avoisinait les 85% en 2015 n’inclut pas, en outre, les autres formes d’emplois précaires telles l’intermittence ou l’auto-entreprenariat.