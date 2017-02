VIDÉO - Guide Michelin 2017 : retour sur l'histoire d'un succès mondial

Vingt ans après sa création, les restaurants font leurs apparitions dans le guide. La première étoile de bonne table naît en 1926 et le guide Michelin devient payant au prix de 7 francs.





En 1931, la classification par étoiles se généralise, ce qui permet aux restaurants de développer rapidement leur notoriété : la première étoile pour "une très bonne table dans sa catégorie", la deuxième étoile "mérite le détour" et la troisième étoile "mérite le voyage". Depuis, ces étoiles font et défont les réputations des plus grands chefs cuisiniers.





Pour réaliser ces classements complexes, une cinquantaine d’inspecteurs visitent anonymement les restaurants et dressent un rapport détaillé de la qualité de la cuisine et du service reçu.