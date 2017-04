Surbooking : une compagnie aérienne a-t-elle le droit de vous expulser d'un avion ?

Plus globalement, le cas de ce passager expulsé pose évidemment la question de la légitimité de cette pratique commerciale du surbooking - qui consiste, pour les compagnies aériennes, à vendre plus de billets que le nombre de places que contient l'avion (en pariant, notamment, sur le retard de certains passagers...) - et oblige à un rappel à la loi.





Et, comme le montre, la vidéo ci-dessus, les règles divergent entre celles en vigueur aux Etats-Unis - on l'on peut effectivement être amené à quitter l'appareil alors que l'on est déjà dedans - et en Europe - où on vous interdit l'entrée dans l'avion avant l'embarquement.