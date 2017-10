Taxe foncière : attention, le dernier délai pour la régler, c'est lundi (sauf si vous payez en ligne)

Pas de temps à perdre pour les propriétaires. Vous avez jusqu'à ce lundi 16 octobre 2017 pour payer votre taxe foncière, si vous faites partie des 58% de Français qui possèdent leur toit. Vous avez donc encore quelques heures pour aller poster votre chèque ou votre titre interbancaire de paiement (TIP) avant la dernière levée. Car c'est le cachet de la poste qui fait foi. Rien ne vous empêche non plus de passer directement à votre centre des impôts, dont l'adresse figure sur votre avis d'imposition. Pour les adeptes des paiements en liquide, sachez que depuis trois ans, vous ne pouvez pas donner plus de 300 euros au guichet (au lieu de 3000 euros précédemment). Il faut donc compléter par chèque le cas échéant.