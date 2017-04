VIDÉO - Voici le nouveau billet de 50 euros mis en circulation ce mardi

C'est celui que l'on utilise le plus en Europe. Mardi, un nouveau billet de 50 euros est mis en circulation simultanément en France et dans les 19 pays de la zone euro. Il s'agitdu quatrième billet de la série "Europe". Sa fabrication aura duré plus d'un an pour lui permettre de bénéficier d'innovations technologiques qui doivent empêcher au maximum son imitation.





Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a présenté officiellement ce nouveau billet lors d'une conférence de presse lundi après-midi.





Au total, 6.5 milliards de billet sont en cours de fabrication, dont 1 milliard en France, dans l'imprimerie de Charmalières, près de Clermont-Ferrand, soit 15,5 % du volume fabriqué au sein de la zone euro. Ceux-ci remplaceront progressivement les anciens billets de 50 €, qui continueront à être utilisés en parallèle, sans limite de temps.