Voitures et deux-roues : vignette Crit'air, plaque d'immatriculation, code de la route... ce qui a changé ce 1er juillet

Certains comportements sont désormais plus clairement et plus durement sanctionnés. Ainsi, le conducteur qui mange au volant, fouille dans la boîte à gants ou se maquille au volant s'expose à 75 euros d'amende et 3 points de retrait sur le permis (même dans les bouchons ou au feu rouge).





Regarder un écran, un téléphone, une tablette ou un lecteur DVD (mais pas le GPS ou la caméra de recul qui restent autorisés) peut coûter jusqu'à 1500 euros et 3 points. Tenir un téléphone vaut une amende de 135 euros et 3 points de retrait. Écouter de la musique à un volume sonore trop élevé est passible de 75 euros d'amende. Fumer en présence d'un mineur est puni de 68 euros d'amende. Enfin, pour les jeunes conducteurs, prendre le volant avec plus de 0,2 g/l d'alcool peut valoir 4500 euros d'amende et 6 points de permis.



Ces mesures renforcent l'article R412-6 du Code de la route :

"Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres."