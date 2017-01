Le livret A reprend des couleurs : PEL, PEA, assurance-vie... où placer au mieux votre épargne

PEL : un bon taux si souscrit avant février 2015





"Si vous avez un horizon un peu plus long, le plan épargne logement (PEL) est à privilégier, à condition que vous l'ayez ouvert avant le 31 janvier 2015, à l'époque où il était encore rémunéré à 2,5% brut, sinon optez pour le livret A", recommande Philippe Crevel. Car le PEL a chuté ces derniers semestres pour finir actuellement à 1% brut. Et c'est le taux au moment de la souscription qui compte. Pour profiter pleinement de ce placement, il est nécessaire de s'engager à verser un minimum de 540 euros par an pendant les quatre premières années.





"Vieux PEL" : taux de 2,50% brut et 2,11 % net (prélèvements sociaux de 15,5% mais exonération d'impôt), plafond de 61.200 euros.





Avantage -> taux compétitif et possibilité de toucher une prime de l'Etat pouvant atteindre 1525 euros si vous achetez un bien immobilier.

Inconvénient -> engagement sur quatre ans

69,20 euros -> gains pour 3279,50 euros placés pendant un an





Assurance -vie en unités de compte : du potentiel et du risque





"Si vous avez un certain goût du risque, intéressez-vous aux contrats d'assurance-vie en unités de compte (épargne placée en actions, parts de sociétés ou fonds de placement), dont le rendement moyen avoisine les 5% actuellement. Un taux attractif qui nécessite cependant de choisir, sélectionner et diversifier vos supports financiers. Oubliez en revanche les fonds euros (épargne investie en emprunts d'Etat ou obligations) dont le capital est garanti mais qui n'ont rapporté que 2,30% en moyenne l'an dernier et sans doute moins à l'avenir", avertit l'économiste. En outre, dans tous les cas, vous bénéficiez d'une fiscalité avantageuse (7,5% d'impôt + 15,5% de prélèvements sociaux) si vous conservez votre contrat plus de huit ans.





Avantage -> rendement attractif avec un taux moyen de 5% brut, soit 3,85% net.

Inconvénient -> vous prenez des risques et pouvez perdre une partie de votre capital en cas de baisse des marchés

126,26 euros -> gains pour 3279,50 euros placés pendant un an