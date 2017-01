Vignette Crit'Air, plan vélo, interdiction total du diesel : les dates clefs du plan anti-pollution de Paris

- 16 janvier 2017 : entrée en vigueur du dispositif Crit'Air

Depuis ce lundi, les véhicules qui roulent dans Paris (à l'exception du périphérique et des bois de Boulogne et Vincennes) en semaine entre 8h et 20h, doivent avoir la vignette Crit'Air, collée sur le pare-brise de la voiture ou sur la fourche du scooter ou de la moto. Il en existe six couleurs (du vert pour les électriques au gris pour les diesel de moins de 20 ans) correspondant à la catégorie d'émissions de gaz polluants. Les véhicules trop vieux pour avoir droit à une vignette encourent une amende de 68 euros pour les particuliers et de 135 euros pour les utilitaires. Dans un premier temps, les contrôles auront un but pédagogique mais d'ici quelques mois ils donneront lieu à des verbalisations.