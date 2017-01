Vignettes anti-pollution Crit'Air : 8 points pour tout comprendre

1 A quoi servent ces vignettes ? A cibler les véhicules les plus polluants Mis en place par le gouvernement afin de remplacer à terme la circulation alternée, les "certificats qualité de l'air" -c'est le nom officiel de ces autocollants ronds- permettent aux autorités de reconnaître les véhicules autorisés à circuler dans les zones à circulation restreinte. Ils se déclinent en six couleurs du vert au gris en fonction du niveau d'émissions de gaz polluants du véhicule.

2 Quels sont les critères ? Les émissions de pollutants Les différentes vignettes sont attribuées selon la norme d’émissions Euro correspondant à la date de mise en circulation du véhicule et au type de moteur : Vert (Crit'Air) pour un véhicule propre, qu'il roule à l'électricité ou à l'hydrogène ; Violet (Crit'Air 1) pour une hybride ou essence à partir 2011 (norme Euro 5 et 6) ; Jaune (Crit'Air 2) pour une essence de 2006 à 2010 (norme Euro 4) ou un diesel à partir de 2011 (norme Euro 5 et 6) ; Orange (Crit'Air 3) pour une essence de 1997 à 2005 (norme Euro 2 et 3) ou un diesel de 2006 à 2010 (norme Euro 4) ; Bordeaux (Crit'Air 4) pour un diesel de 2001 à 2005 (norme Euro 3) ; Gris (Crit'Air 5) pour un diesel de 1997 à 2000 (norme Euro 2). Notez que les diesel immatriculés avant 1997 sont trop vieux pour avoir droit à l'une de ces vignettes.

3 Est-ce obligatoire ? Oui, dans certains cas Si le dispositif a été créé par le gouvernement, le choix est laissé à la discrétion des communes pour le mettre en place concrètement. Les maires peuvent donc, s'ils le souhaitent, l'exiger, sous peine d'amende, pour rouler en centre-ville ou lors de pics de pollution. Si vous avez besoin de circuler dans les zones concernées, considérez que vous ne pouvez pas vous en passer. Grenoble et Paris ouvrent la marche en ce début d'année 2017. Il est prévu qu'ils soient suivis dans les mois qui suivent par une vingtaine d'autres villes.

4 A partir de quand à Paris ? Le 16 janvier Dès le 16 janvier 2017, la vignette sera obligatoire pour circuler dans Paris intra-muros du lundi au vendredi entre 8 et 20 heures, sous peine d'une amende de troisième classe d'un montant de 68 euros, minorée à 45 euros. Lors des épisodes de pics à pollution, il est probable que les voitures les plus propres soient autorisées à rouler, en lieu et place de la circulation alternée. Le périphérique et les bois de Boulogne et Vincennes ne sont pas concernés par la restriction.

5 Depuis quand à Grenoble ? Le 1er janvier Depuis le 1er janvier 2017 à Grenoble, l'autocollant est exigé en cas de pic de pollution persistant (comme ce fut une partie de la semaine dernière), sous peine d'amende de 22 à 35 euros. Pendant ces périodes, les voitures essence de plus de vingt ans et les diesel de plus de quinze ans sont bannis de la ville et des 49 communes de la métropole.

6 Quel est son prix ? 4,18 euros La vignette est vendue à 4,18 euros. Ce prix couvre les frais de fabrication, de gestion et d'envoi. "Il ne s’agit pas d’une taxe et il n’y a aucune recette pour le budget de l’État", précise le gouvernement sur son dépliant dédié au dispositif.

7 Où commander ? En ligne Rendez-vous sur www.certificat-air.gouv.fr, le site officiel dédié au dispositif pour commander le macaron qui correspondant à l'âge et au niveau d'émission de polluants de votre véhicule. Un site concurrent, qui se présente comme "le portail d'informations et de commande pour la vignette Crit'Air", le propose à 19,85 euros. Attention à ne pas tomber dans ce genre de piège quand vous passerez commande. Cet intermédiaire est parfaitement inutile.