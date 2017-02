Vignettes anti-pollution : des voitures de collection chassées des villes ?

Circulation alternée, zones de circulation restreinte, vignette Crit’Air, les veilles voitures sont doucement mais sûrement poussées en dehors de des villes, qui risquent pour le coup de se priver d’un véritablement patrimoine roulant. A l'instar des anciens modèles exposés au salon Retromobile, qui s'est tenu en début février.





Les conducteurs parisiens commencent à le comprendre avec les premières mesures visibles depuis le mois de janvier 2017, la capitale écarte les véhicules les plus anciens considérés comme les plus pollueurs. Ainsi les propriétaires de modèles immatriculés avant 1997 ne peuvent plus circuler que le soir après 20h et le week-end. La mairie de Paris a d’ores et déjà prévu d’étendre ces mesures de restriction à d’autres véhicules pourtant bien plus récents. L’objectif affiché pourra inquiéter de nombreux conducteurs parisiens, et surtout les possesseurs de véhicules diesel dont la circulation de jour en semaine devrait être interdite en 2020.