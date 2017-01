Vitres teintées interdites : retour sur la nouvelle réglementation

1 Retrait de trois points de permis Le contrevenant risque un retrait de trois points sur le permis de conduire. Rappelons qu’un jeune conducteur ne part sur la route qu’avec un capital de six points. La mesure s’avère ainsi d’une particulière sévérité pour une infraction qui, en elle-même, ne s’inscrit pas dans la causalité directe en matière d’insécurité routière. Aucun rapport de gendarmerie ou de police n’a jamais pointé du doigt l’opacité du vitrage en tant que cause d’accident, mais le cœur du problème n’est pas là. Pour le gouvernent, il s’agit de pouvoir verbaliser des comportements à risque qu’un film opaque pourrait dissimuler aux forces de l’ordre.

2 Un conducteur coupable à la place du propriétaire C’est le conducteur qui est verbalisé et non le propriétaire qui a fait poser le film opaque et qui n’a pas mis en règle son véhicule. Lorsque le conducteur a été verbalisé au volant de son propre véhicule, il pourra être soutenu qu’il n’a qu’à s’en prendre à lui-même. Mais que dire de celui qui emprunte ou loue un véhicule et se fait verbaliser ? Le Conseil d’Etat fait la synthèse de plusieurs textes du Code de la route pour rappeler que "le législateur a prévu que la responsabilité pénale du conducteur puisse être engagée lorsqu'il conduit un véhicule qui ne respecte pas les règles techniques imposées par le code de la route".

3 Pas d’appareil pour mesurer l’opacité En présence de vitres quasiment opaques, on peut admettre qu’un conducteur puisse réaliser que le véhicule dont il s’apprête à prendre le volant laisse passer moins de 70% de lumière. Néanmoins, la chose sera plus difficile à concevoir pour un faible dépassement de ce taux. Et il n’y a d’ailleurs pas que ce conducteur occasionnel qui pourrait être confronté à cette difficulté à distinguer un vitrage conforme d’un vitrage pas assez transparent. Les forces de l’ordre ne disposent, aujourd’hui, d’aucun appareil permettant de mesurer le facteur de transmission régulière de la lumière. La constatation de l’infraction et la verbalisation s’opèrent, donc, à l’œil ou au jugé. Ce qui laisse la porte grandes ouverte aux contestations.