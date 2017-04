Vitres teintées : on peut faire sauter son PV en le contestant mais...

Depuis le 1er janvier 2017, conduire avec des vitres trop foncées à l'avant peut être sanctionné par un retrait de trois points de permis et une contravention de quatrième classe (amende de 135 euros, minorée à 90 euros en cas de paiment rapide et majorée à 375 euros en cas de paiement tardif). Les premières verbalisations ont entraîné de nombreuses contestations de la part des automobilistes. Certaines d'entre elles viennent de faire l’objet d’un classement sans suite. Suffisant pour crier victoire ? Pas si sûr. Rappel du texte de loi et les étapes de la contestation pour comprendre le mécanisme.