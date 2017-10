Autonomie, prix, poids... les critères pour bien choisir votre voiture électrique

Les constructeurs proposent ou imposent la location de la batterie. La formule offre l'avantage de faire baisser la facture totale de 5000 ou 6000 euros mais à l'usage vous paierez bien plus que le prix d'un plein chaque mois. Par exemple le loyer mensuel va de 79 euros à 142 euros selon la durée du contrat et le nombre de kilomètres parcourus par an, pour la Nissan Leaf. Notez que Renault ne laisse pas le choix : les utilisateurs de Zoe doivent louer la batterie pour au minimum 69 euros par mois (une fois passée l'offre de bienvenue à 1 euro par mois pendant un an).