Voiture électrique : comment installer une borne chez soi et à quel coût ?

Vous pouvez récupérer 30% du coût de l'installation de la borne sous la forme d'un crédit d'impôt, que vous habitiez en immeuble ou en maison.





En outre, prévient Marie Castelli, secrétaire générale de l'association nationale pour le développement de la mobilité électrique (Avere-France), si vous habitez dans un immeuble, l'achat et l'installation de votre point de charge peuvent être subventionnés par le programme Advenir, à condition toutefois de passer par un professionnel participant au programme, tels que Ze Plug, Vinci Energies, Proxiserve, Mobilygreen, EDF, C-Car notamment (plus de 400 offres auprès de 66 entreprises).





Cette aide vous permet de vous faire rembourser 50% du coût de l'achat et de l'installation du point de charge, dans la limite de 600 euros pour une borne à usage individuel (960 euros pour les modèles haut de gamme). Ce montant est majoré à 1300 euros pour une borne à usage collectif (1660 euros pour certains modèles). A noter : les entreprises et collectivités y ont aussi droit mais à hauteur de 40%. Les demandes sont à déposer ici et un tutoriel est disponible là.