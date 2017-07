Votre enfant veut faire de la mini-moto ou du quad ? Ce qu'il faut savoir avant de lui dire oui (ou non)

A l’exception des quads homologués pour la route (qui nécessitent alors d’avoir un BSR, permis AM, A1 ou B, en fonction de la puissance du véhicule), ces véhicules ne sont pas destinés à circuler sur les voies ouvertes à la circulation, mais sur des terrains adaptés (routes, chemins forestiers, pistes, etc.). Rappelons aussi que le port d’un casque est obligatoire, de même que des vêtements résistants, des gants et des chaussures montantes.





750 euros, c’est l’amende qui vous pend au nez si vous oubliez de déclarer l’appareil en préfecture et d’apposer son numéro d’identification. Pour son utilisation dans de mauvaises conditions, c’est plus cher : 1500 euros (3000 euros, en cas de récidive) et vous risquez l’immobilisation du véhicule, sa mise en fourrière ou sa confiscation.