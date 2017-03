Vous pourrez (très) bientôt acheter une carte bancaire... au supermarché

L'ouverture du compte nécessite certaines formalités, comme télécharger l'application C-zam et y importer des copies de pièces d'identité. Il sera ensuite possible de consulter ses comptes en ligne et de bloquer sa carte.





Cette nouvelle offre viendra concurrencer notamment le Compte-Nickel, disponible depuis 3 ans chez 2500 buralistes. Déjà adopté par plus de 500.000 clients, ce "compte sans banque" est accessible dans les mêmes conditions, contre 20 euros par an.