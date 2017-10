Vous voulez acheter une voiture électrique ? Voici combien cela va vous coûter

Reste à savoir si vous êtes électro-compatible, c'est-à-dire si, dans votre cas, l'électrique est plus économique que le thermique. "Plus vous roulez, plus c'est rentable, car vous amortissez le coût d'achat", résume-t-on à l'Avem. En règle générale, votre achat sera rentabilisé si vous parcourez entre 12.000 et 30.000 km par an et de l'ordre de 50 km à 80 km par jour, selon les calculs de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe).





A noter, certains petits avantages pourraient faire pencher la balance en faveur de l'électrique : carte grise gratuite ou à tarif réduit dans certaines régions, stationnement résidentiel gratuit dans certaines villes, à l'instar de la capitale.