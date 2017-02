L'UFC-Que Choisir épingle 419 cosmétiques contenant des composés potentiellement toxiques

Au total, onze composants ou familles de composants indésirables ont été trouvés à de nombreuses reprises dans ces centaines de cosmétiques observés à loupe. Il n'empêche que les produits mis en cause sont tous bel et bien conformes à la réglementation européenne, et donc parfaitement autorisés sur le marché.





La Fédération des entreprises de beauté a d'ailleurs réagi sur son site dans la matinée à la publication de l'UFC-Que Choisir, dans dans un billet intitulé "Halte à l'intox...2" : "Pour une information en toute objectivité nous devons rappeler que nos produits sont sûrs grâce à la réglementation européenne qui est la plus sûre au monde [et] à une réglementation qui évolue pour tenir compte des dernières connaissances scientifiques et s'appuie sur un Comité d'experts indépendants [...]"