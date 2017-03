EN DIRECT - France - Espagne : suivez avec nous ce match amical de gala entre les Bleus et la Roja

Tout sauf anodin. Si les matches amicaux ont évidemment moins de saveur que les rencontres à enjeu, affronter l'Espagne reste un événement pour n'importe quelle sélection. Et pour l'équipe de France peut-être encore un peu plus, tant l'histoire entre ces deux nations fortes du football européen et mondial s'est entremêlée ces dernières années. De l'inauguration du Stade France le 28 janvier 1998 (1-0, avec le but magnifique d'un certain Zinedine Zidane), au huitième de finale victorieux à la Coupe du monde 2006 (3-1, avec encore un but de Zizou), mais en passant aussi par le quart de finale perdu par les Bleus à l'Euro 2012 (0-2) ou le nul (1-1) arraché à Madrid lors d'une campagne de qualification pour le Mondial 2014 laborieuse mais fondatrice pour les hommes de Didier Deschamps.