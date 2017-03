France - Espagne : la jeunesse tricolore surveillée de près de l'autre côté des Pyrénées

Parmi toutes ces promesses, la pépite monégasque Kylian Mbappé sort clairement du lot. Depuis ses coups d’éclats en Ligue des champions contre le Manchester City de Pep Guardiola, les superlatifs se succèdent. Ainsi, le 22 mars dernier, le quotidien sportif Marca avait titré "Mbappé : le bijou du mercato" et attendait avec impatience la confrontation France-Espagne de ce mardi pour voir le jeune homme de 18 ans en action. Idem pour AS, qui indique que tout le monde est "fasciné par Mbappé". Ce lundi, le quotidien sportif a d'ailleurs de nouveau consacré sa Une au nouveau venu à Clairefontaine, le qualifiant cette fois de "phénomène".





Fort de ses 12 buts et 5 passes décisives en Ligue 1, celui que l’on compare déjà à Thierry Henry serait d’ores et déjà dans le viseur des plus grosses écuries de la Liga, du FC Barcelone au Real Madrid. Selon la chaîne de télévision espagnole La Sexta, les Merengues, club dans lequel il aurait d'ailleurs plus signer plus jeune, seraient même prêts à dépenser près de 120 millions d’euros pour l’arracher à l’AS Monaco l'été prochain. Mbappé pourrait alors y retrouver son idole Cristiano Ronaldo mais aussi le buteur français Karim Benzema.