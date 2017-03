27ème festival du film animalier à Albert : les enjeux climatiques à l’honneur

Des ours polaires en Arctique aux troupeaux d'éléphants dans le delta de l'Okavango, la 27ème édition du festival international du film animalier présente cette année 34 films en compétition. Elle se tient ce week-end à Albert, dans la Somme. Le festival cette année porte sur les enjeux climatiques et les menaces qui pèsent sur la faune et la flore.