28 ans après son décès, la moustache de Salvador Dali est intacte

Comme pour prolonger la rocambolesque vie du peintre surréaliste espagnol, une cartomancienne de 61 ans, Pilar Abel, née comme lui à Figueras, une petite ville du nord de la Catalogne, a déposé devant la justice une demande de reconnaissance de paternité, presque trente ans après la mort de Salvador Dali.





Malgré les efforts de la fondation qui gère son patrimoine et veille sur sa dépouille pour l'arrêter, la procédure judiciaire a suivi son cours, et la juge en charge du dossier a ordonné l'exhumation. Celle-ci a été menée à bien pendant près de quatre heures jeudi 20 juillet à l'abri des regards dans le Théâtre-Musée Dali où l'excentrique artiste était enterré, après le départ des visiteurs. Une lourde dalle de plus d'une tonne posée recouvrant sa tombe a dû être soulevée et le cercueil en bois massif a dû être ouvert. Les experts ont prélevé des échantillons de "cheveu, d'ongle, et deux os longs", a encore dit Lluis Peñuelas aux journalistes. Ils doivent désormais être analysés par l'Institut toxicologique de Madrid et comparés à l'ADN de la plaignante, ce qui prendra plusieurs semaines.