5 choses à savoir sur Audrey Azoulay, la nouvelle directrice générale de l'UNESCO

L'ancienne ministre de la Culture, Audrey Azoulay a été élue directrice générale de l'UNESCO, ce vendredi 13 octobre.A 49 ans, l'ancienne ministre française de la Culture a remporté la bataille face au Qatari Hamad Al-Kawari. Audrey Azoulay a obtenu 30 voix, son adversaire 28, au sein des 58 membres du conseil exécutif dont le choix doit être encore validé par la conférence générale des Etats membres le 10 novembre, selon les résultats officiels.





Elle avait déposé sa candidature à la tête de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture in extremis, en mars dernier, en faisant valoir que "la France était très légitime sur la culture, l'éducation, les sciences". Pendant sa campagne, elle s'est plu à citer l'homme d'Etat français et figure du socialisme Léon Blum (1872-1950), selon lequel l'Unesco devait être "la conscience des Nations unies".