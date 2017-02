5 choses que vous ne saviez (probablement) pas sur "La Laitière" de Vermeer

Elle est surnommée la Joconde du Nord. "La Laitière", peinte vers 1658, est l’œuvre la plus célèbre de Vermeer. Conservé au Rijksmuseum d'Amsterdam, ce tableau iconique voyage peu et n’était pas venu à Paris depuis 1966. Raison de plus pour aller l’admirer au Louvre, où il est présenté dans le cadre de l’exposition "Vermeer et les maîtres de la peinture du genre". Pour savoir à qui vous aurez affaire, nous avons demandé à Blaise Ducos, conservateur au musée du Louvre et commissaire de l’exposition, de nous faire part de 5 anecdotes que vous ne connaissiez (probablement) pas sur "La Laitière".