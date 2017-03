A Quais du Polar, festival international de littérature policière, lire n’est toujours pas un crime

Plus de 60 conférences et rencontres sont prévues, où les auteurs viendront parfois débattre à plusieurs de leur œuvre, mais aussi de sujets de société plus larges, puisque le polar reflète tout ce qui cloche dans les sociétés d’hier et d’aujourd’hui. Les plus grands noms seront présents (Donna Leon, Val McDermid, Megan Abbott, Ron Rash, Victor del Arbol), avec une très large proportion de Français. Certains viennent parfois de très loin, comme le Chinois Qiu Xiaolong, l’Australienne Jane Harper ou le Gabonais Janis Otsiémi. On les retrouvera tous en dédicace à la Grande Librairie du Polar, où 11 librairies indépendantes proposeront leur alléchante marchandise, en toute légalité.