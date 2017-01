Aarhus, capitale européenne de la culture 2017, ouvre les frontières du Danemark

C’est l’un des messages essentiels de cette capitale européenne de la culture pour 2017 : inviter à la diversité, la mixité, la critique du fait établi, tout ce qui peut à la fois mettre en valeur et bousculer un peu l’image du Danemark, un peu trop vite réduit à son étiquette de "pays le plus heureux du monde" selon une poignée de statistiques. Anohni en sera la digne représentante : l’artiste transgenre a été invitée pour une résidence d’un an. "Je suis ravie de travailler sur un matériel musical issu de projets antérieurs à ma carrière musicale, quand je faisais du théâtre expérimental à New York à la fin des années 1990", a-t-elle dit. "Je prévois aussi plusieurs expositions et je donnerai un concert symphonique en novembre."





Entre-temps, en avril, le ballet de l’Opéra de Paris donnera une création, Tree of Codes, mise en scène par le plasticien dano-islandais Olafur Eliasson sur une musique de Jamie XX. Et comme il en faut bien pour tous les goûts, Justin Bieber viendra aussi donner un concert le 5 juin !