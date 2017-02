Après son apparition surprise à Marseille, Tim Cook fait la tournée des Apple Store de France

C'est la première venue de Tim Cook en tant que PDG d'Apple en France. Selon nos informations, il devrait procéder à la visite de différents sites de la marque à travers le pays et, si l'on ne connaît pas son programme, il aurait vraisemblablement choisi la ville de Marseille pour débuter sa tournée. Et pour cause : quelques heures plus tard, le dirigeant était à l'Apple Store situé au Carrousel du Louvre, à Paris... surprenant de nouveau les passants !