Après sa garde à vue, Jenifer rassure ses fans sur les réseaux sociaux

"Tout va bien et je ne suis pas en garde à vue". Dans la foulée de l’information publiée jeudi par le magazine people Closer, la chanteuse Jenifer a tenu à rassurer ses fans jeudi en postant un message sur les réseaux quelques heures plus tard. "Tout va bien et je ne suis pas en garde à vue ;) !!! Cela va trop loin. C'est épuisant ces rats, leurs traques et leurs agressions permanentes.", peut-on lire sur ses comptes officiels Instagram et Facebook. Un message assorti d’une photo d’elle en train de tirer la langue.