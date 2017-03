Bob Dylan recevra son prix Nobel de littérature à Stockholm ce week-end

Bob Dylan avait décliné la traditionnelle invitation à la cérémonie du 10 décembre, prétextant "d'autres engagements". Un académicien, Per Wästberg, l'avait alors qualifié de personnage "impoli et arrogant", tandis que Sara Danius continuait de le défendre. L'écrivain, acteur et journaliste Jackie Berroyer, grand fan de Dylan, en fait de même : "Les artistes qui ont du talent, sont toujours qualifiés de prétentieux, regardez Jean-Luc Godard ! Mais, au final, on les admire tellement qu'on leur pardonne tout", explique-t-il à LCI.





Le chanteur avait finalement envoyé un discours de remerciement où il confiait son étonnement de voir son nom aux côtés de ceux d'auteurs comme Rudyard Kipling, Albert Camus ou Ernest Hemingway. "Si jamais quelqu'un m'avait dit que j'avais la moindre chance de gagner le prix Nobel, j'aurais pensé que marcher sur la lune était tout aussi probable", écrivait-il dans ce texte lu par l'ambassadrice des États-Unis en Suède à l'issue du fastueux banquet de Stockholm.