EN PISTE - Bienvenue dans le dédale des rues et des atmosphères du festival d'Avignon qui offre au public le théâtre sous toutes ses formes. Et les auteurs comme le public ne se lassent pas de l'incontournable rendez-vous : des habitués aux nouveaux, TF1 vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui font vivre la magie.