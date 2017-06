L'ours Paddington est orphelin, il vient de perdre son papa

Dans les années 1970, la BBC avait réalisé une série animée qui avait rencontré un vif succès, avant que les aventures du petit ours au duffle-coat bleu et chapeau rouge ne soient adaptées au cinéma en 2014. La saga Paddington raconte l'histoire d'un ours péruvien qui débarque à Londres à la gare de Paddington avec une valise élimée contenant un pot de marmelade d'orange presque vide et une étiquette autour du cou : "S'il-vous-plaît, prenez soin de cet ours. Merci".