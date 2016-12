Cinq expos à voir en famille pendant les vacances de Noël

Pour fêter ses 30 ans, le musée d’Orsay fait renaître la période 1852-1870, période prospère, de fastes et de fêtes grandioses. Le parcours thématique, où se côtoient peintures, sculptures, photographies, dessins, objets d'art et bijoux, recrée cette époque foisonnante, brillante et riche en contradictions. Car la défaite de la France contre la Prusse, en 1870, a relégué un temps le Second Empire à des frivolités et à des affaires véreuses, dont Zola a su se servir pour ses romans. Ce qu'il en reste ? Des oeuvres d'art exceptionnelles.