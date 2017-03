Cinq tableaux pour s’offrir un avant-goût d’été avec David Hockney, bientôt à Beaubourg

Pour préparer sa visite :





David Hockney, jusqu'au 29 mai à la Tate Britain, Londres, puis au Centre Pompidou, à Paris, dès le 21 juin.





L’Eurostar propose jusqu’à 21 trajets quotidiens entre Paris et Londres. Billets en vente sur www.eurostar.com/fr.

Ne manquez pas le tout nouveau salon Business Premier, conçu comme un appartement parisien ancien, élégant et feutré, et pourvu d’un bar à cocktails. Bon plan : sur présentation de leur billet Eurostar, les voyageurs bénéficieront de 2 billets pour le prix d’1 grâce au programme 2FOR1 d’Eurostar, valable dans neuf musées de Londres : Tate Modern, The National Gallery, National Portrait Gallery, The British Museum, Victoria and Albert Museum, The British Library, Science Museum & Royal Academy of Arts... et la Tate Britain où a lieu l'exposition Hockney.