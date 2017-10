Danielle Darrieux : une légende s'éteint

Danielle Darrieux est décédée le 17 octobre à l'âge de 100 ans. L'immense comédienne et actrice à la longévité exceptionnelle a durablement marqué le 7e art et le théâtre. Devant la caméra pour la première fois à l'âge de 14 ans, Danielle Darrieux aura tourné avec les plus grands, charmant le public par son talent et sa finesse.