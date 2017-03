Des œuvres d’art préhistoriques découvertes dans le Finistère

Les fouilles avaient été entamées en 2013 dans le plus grand secret. Quatre ans plus tard, une équipe d’archéologues a dévoilé 46 gravures découvertes sur le site du Rocher de l’Impératrice, à Plougastel-Daoulas (Finistère). Et deux vestiges artistiques sortent du lot, à savoir "une tête d’auroch entourée de rayons ainsi qu’un petit cheval d’une finesse remarquable", indique Le Télégramme.