Drake ne veut pas de ses Grammy et n'apprécie pas d'être catalogué comme rappeur et artiste noir

Dans un entretien accordé à la radio Beats 1, Drizzy (son surnom) regrette en effet que son tube planétaire soit davantage considéré comme une chanson de rap que pop. De quoi susciter sa colère. "Je suis un artiste noir et apparemment un rappeur, même si 'Hotline Bling' n’est pas du rap, a-t-il déclaré dans l’émission OVO Sound. La seule catégorie dans laquelle ils arrivent à me caser, c’est la catégorie rap, peut-être parce que j’ai rappé par le passé ou bien parce que je suis noir. J’ai gagné deux récompenses, mais je ne les veux même pas, parce que ça me paraît bizarre."