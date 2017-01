Elephant Man, Midnight Express, Alien, Harry Potter... l'acteur britannique John Hurt est mort

L'acteur britannique aux mille visages John Hurt, connu entre autres pour ses rôles dans "Elephant Man" et "Alien", est décédé à l'âge de 77 ans des suites d'un cancer du pancréas. Celui qui a incarné Monsieur Ollivander dans la saga "Harry Potter", avait aussi joué le rôle du second officier Kane dans "Alien" et le premier rôle dans "1984".





Il avait été nommé deux fois aux Oscars, en 1979 pour son rôle de Max dans "Midnight Express", un britannique détenu dans les geôles turques, et en 1981 pour son premier rôle dans "Elephant Man", qui retrace la vie de Joseph Merrick, homme souffrant de nombreuses difformités physiques.





Sa performance dans "Midnight Express" lui avait valu d'être récompensé aux Bafta Awards, les récompenses annuelles britanniques du cinéma et de la télévision, et d'obtenir le Golden Globe du meilleur second rôle.