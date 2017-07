VIDÉO - En immersion dans un concours de jeunes talents de la mode

“Moi-même quand j’étais plus jeune, j’ai participé à des concours et ça aide car on a tous besoin de financer les débuts de la marque, les défilés… C’est aussi bien pour moi d’avoir un oeil ouvert sur ce qu’il se passe à droite à gauche” confie Alexis Mabille, passé par Christian Dior et Yves Saint Laurent avant de lancer sa propre marque.





Tous ces jeunes créateurs ont déjà créé leur marque, certains ont déjà présenté des collections, l’idée est donc de les aider à développer leur marque et à financer la suite. Dans ce milieu, le plus dur est de passer le pas entre la création et la clientèle, la réalité de la vente, ces concours sont là pour aider les créateurs dans cette étape. Ludovic ne dit pas autre chose, après son premier défilé de prêt-à-porter en septembre, le succès se mesurera “en boutique”.