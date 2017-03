En prenant un selfie, il brise une œuvre à 740.000 euros

Une demi-minute, un laps de temps suffisant pour que la catastrophe se produise. Alors qu’il était seul dans une salle recouverte de miroirs et peuplée d’étranges citrouilles noir et jaune, un individu a ainsi perdu l’équilibre et a écrasé une cucurbitacée. Une maladresse qui aurait pu lui coûter (très) cher.





En octobre 2015 à Hong Kong une sculpture similaire a en effet été adjugée plus de 784.000 dollars, soit environ 740.000 euros. Mais Yayoi Kusama a décidé de ne pas porter plainte contre le maladroit. Le musée Hirshhorn a également annoncé qu'il ne le poursuivrait pas. Après une fermeture de trois jours, l’espace aux citrouilles a été rouvert au public.