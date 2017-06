Et si le DJ britannique Goldie, avait révélé par erreur l'identité de Bansky ?

Alors qu'il évoquait les prix faramineux que pouvaient atteindre certaines œuvres du graffeur le plus célèbre du monde, Goldie a lancé : "Si on prend une grosse lettre et qu'on la met sur un T-shirt et qu'on écrit Banksy, c'est réglé... On peut le vendre", dit-il. "Sans vouloir manquer de respect à Rob. Je pense que c'est un artiste brillant, il a bouleversé le monde de l'art". Il a suivi ces mots d'un court silence avant de rediriger l'interview sur la musique mais trop tard, le mal était fait et le raccourci si évident : Rob est le diminutif de Robert.