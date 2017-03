Eurovision : le choix de la candidate russe vécu comme une provocation en Ukraine

De nombreux Ukrainiens ont appelé les autorités à interdire sa participation. Pour le militant et journaliste tatar Aïder Moujdabaïev, Ioulia Samoïlova est une "arme de propagande" de Moscou. Les services de sécurité ukrainiens (SBU) ont pour leur part annoncé sur Facebook, via leur porte-parole, qu'ils "étudieraient la question et prendraient une décision équilibrée" concernant la participation de la candidate au concours. De son côté, le Kremlin a rappelé qu'il s'agissait d'un "concours international et le pays organisateur doit peut-être suivre les règles de ce concours".