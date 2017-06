Exhumation du corps de Salvador Dali : "L'idée ne l'aurait pas choqué"

"L’idée que l’on utilise son corps de façon scientifique pour aller chercher une vérité - quelle qu'elle soit - ne l’aurait pas choqué", nous explique Julia Strauss qui travaille à l’Espace Dali de Paris. Et pour cause : l’artiste espagnol était féru de sciences et entretenait le désir ardent d'être éternel, d'une façon ou d'une autre.





Une perception qui "s’est forgée grâce à sa notoriété mondiale. Laquelle lui a fait dépasser les limites du temps en lui permettant de passer à la postérité", observe Mme Strauss qui rappelle que l’artiste s’est également beaucoup intéressé à la technique de cryogénisation, "toujours dans cette dynamique d’intérêt pour la science d’une part et pour l’éternité d’autre part".





Contacté par nos soins, Jean-Christophe Argillet, auteur de l’ouvrage Le Siècle de Dali, renchérit : "S’il conçoit cette fatalité pour son enveloppe charnelle, il se refuse obstinément à envisager la mort de l’âme et de l’esprit. Dali est prêt à tous les détours philosophiques, scientifiques et religieux pour conforter sa certitude".