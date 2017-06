Exhumation du corps de Dali : qui est Pilar Abel, cette voyante qui pense que le peintre est son père ?

Pilar Abel est-elle la fille cachée de Salvador Dali ? C’est pour répondre à cette question qu'une juge espagnole a ordonné l’exhumation des restes du célèbre peintre catalan, enterré au sein du théâtre-musée de Figueras, sa ville natale. Pilar Abel est née elle aussi en 1956 à Figueras.





Selon son récit, sa mère, Antonia Martinez, aurait entretenu une relation clandestine avec l’artiste à Port Lligat près de Cadaqués, le village de pêcheurs où lui et sa femme Gala ont construit leur maison de bord de mer. C’était dans les années 1950, Antonia Martinez était alors une jeune femme qui travaillait comme nounou pour de riches familles qui passaient les étés là-bas. Elle aurait gardé le secret de cet enfant issu d'un amour clandestin et se serait marié rapidement avec un autre homme lorsqu'elle était enceinte. Ce n'est qu'à ses 8 ans que sa grand-mère lui aurait révélé sa véritable histoire.





"Un jour, on est passé sur la Rambla à Figuéres et on a vu Dali. Ma grand-mère m’a dit que c’était mon père, j’étais petite et assez impressionnée", témoigne-t-elle ainsi en 2016 dans un reportage de France 3 Pays Catalan. Il y a dix ans, Pilar Abel décide d'entamer des démarches de reconnaissance en paternité. "Je demande juste un test ADN, un oui ou un non. Je serai satisfaite car je saurai enfin qui je suis", poursuit-elle. L'affaire suscite le scepticisme en Catalogne. Pilar Abel, qui travaille dans le "parapsychologique" et se dit passionnée de voyance et de tarots, affirme de son côté que sa mère lui a confirmé ce secret, avant d'être atteinte de la maladie d'Alzheimer.