Le peintre Vermeer, le maître de Delft, prend ses quartiers au Louvre

Certaines de ses œuvres sont devenues des icônes. Le Louvre consacre à partir de mercredi 22 février une exposition à Vermeer. Pour la première fois, douze tableaux du maître de Delft sont réunis à cette occasion. Si le nombre paraît faible, il représente tout de même un tiers de l’œuvre connue de Vermeer. Mort ruiné à 43 ans, en 1675, Vermeer travaillait lentement : deux à trois tableaux par an et sans doute pas plus de 50 toiles au total, dont 32 nous sont parvenues.





Parmi elles : "La Lettre", "La Dentellière", "Le Géographe" ou "L'Astronome", autant de portraits d’hommes et de femmes représentés dans leur intérieur à travers des scènes idéalisées. Le public pourra également admirer l'iconique "La Laitière", habituellement exposé au Rijksmuseum à Amsterdam et qui a été visible à Paris pour la dernière fois en 1966 !